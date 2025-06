Viabilità, annullata la chiusura della Tangenziale Nord tra Bollate-Novate e Baranzate

Novità per gli automobilisti che nelle prossime ore dovranno mettersi in macchina nella zona del Rhodense. Sulla A52 Tangenziale nord di Milano è stata infatti annullata la chiusura del tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate , in direzione Rho.

Viabilità, annullata la chiusura della Tangenziale Nord

La chiusura del tratto era prevista dalle 22 di lunedì 9 alle 5 del mattino di martedì 10 giugno. Rimangono invece confermate, come da programma, sulla stessa A52 Tangenziale nord di Milano, le chiusure dell'entrata dello svincolo di Bollate Novate, verso Rho, nelle quattro notti di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore. Le autorità consigliano in alternativa di entrare a Baranzate.