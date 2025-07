Via Novara chiusa per una fuga di gas

Sul posto i Vigili del fuoco

A causa della rottura di una conduttura avvenuta durante i lavori di posizionamento della fibra ottica.

Strada chiusa per una fuga di gas a Legnano.

Rotta una conduttura del gas: chiusa via Novara

Si tratta di via Novara. A causa della rottura di una conduttura del gas avvenuta durante i lavori di posizionamento della fibra ottica sull'importante arteria viabilistica cittadina all’altezza di via Bottini, via Novara è stata chiusa al traffico da via della Pace a viale Sabotino.

I tecnici sono già al lavoro per riparare il guasto

Sul luogo sono presenti i Vigili del fuoco e i tecnici di Aemme Linea Distribuzione, impegnati per il ripristino del guasto.