Via alla disinfestazione preventiva dopo il caso sospetto di Dengue

A causa della pioggia caduta questa notte a Parabiago si è resa necessaria la ripetizione dell’intervento in via cautelativa e per la massima tutela della salute pubblica

Un’azione preventiva e specifica richiesta da ATS Città Metropolitana di Milano dopo la segnalazione di un caso sospetto, che non è stato ancora confermato, di virus Dengue. E’ quella prevista per le 21 di oggi, domenica 26 luglio, in alcune vie di Parabiago

Al via in serata il secondo intervento straordinario di disinfestazione

Scatterà in serata, infatti, il secondo intervento straordinario di disinfestazione preventiva nelle stesse vie coinvolte ieri sera, come da protocollo definito da ATS. Come già previsto dall’Ordinanza n.244 e anticipato nella giornata di ieri, sabato 25 luglio, anche tramite distribuzione porta a porta di informativa consegnata dalla Protezione Civile nelle vie coinvolte, a causa della pioggia caduta questa notte si rende necessaria la ripetizione dell’intervento in via cautelativa e per la massima tutela della salute pubblica.

Ecco le vie coinvolte dalla disinfestazione

L’intervento, dunque, interesserà: Via Olona (dall’intersezione con via Forlanini all’intersezione con Piazza Indipendenza), Via Adda, via Arno, Via Ticino, Via Trebbia, Via Tevere, Via Taro, Via Gorizia, Via Correggio, Via Palestro, Via Giambattista Tiepolo, Via Isarco, Via Mincio, Via Brenta, Via Lambro, Via Antonio Pacinotti, Via Forlanini.

Le precisazioni

Le autorità precisano che non si tratta di un intervento di disinfestazione ordinaria, ma un’azione preventiva e specifica richiesta da ATS Città Metropolitana di Milano a seguito della segnalazione di un caso sospetto (non ancora confermato) di virus Dengue. Come dettagliato nell’Ordinanza n.244, ATS richiede in questi casi di intervenire con urgenza entro un raggio di 200 metri dal luogo frequentato dal caso sospetto.

L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione esemplare dimostrata ieri sera, oltre agli operatori di Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile che hanno supportato e supporteranno anche l’intervento di questa sera.

Prima, durante, e dopo: ecco le istruzioni per i residenti coinvolti dalle attività di disinfestazione

Cosa fare prima della disinfestazione

– Chiudere porte e finestre (da mantenere chiuse per almeno 30 minuti dopo l’attività di disinfestazione)

– Ritirare indumenti stesi, giochi, alimenti e mangimi

– Ritirare ciotole e abbeveratoi degli animali

– Tenere gli animali domestici all’interno o in luogo protetto

Durante la disinfestazione

– Consentire, se richiesto, l’accesso agli operatori incaricati nelle aree private (cortili, giardini, pertinenze, aree produttive e commerciali, etc.)

– Evitare di sostare all’aperto, non transitare nelle aree trattate

– Non avvicinarsi agli operatori durante le operazioni

Dopo la disinfestazione

– Lavare accuratamente frutta e ortaggi provenienti dagli orti prima del consumo

– Lavare tavoli, sedute e giochi eventualmente esposti

– Sostituire l’acqua delle ciotole degli animali