Vetri infranti e auto danneggiate: i Carabinieri fermano un 31enne

Vetri infranti e auto danneggiate nel centro di Abbiategrasso: i Carabinieri fermano un 31enne.

Carabinieri in azione

La tra venerdì 26 e sabato 27 settembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso sono intervenuti in una via del centro in seguito ad una telefonata al 112 che segnalava la presenza di un uomo in escandescenza che, dopo aver messo a soqquadro un locale, era uscito in strada a danneggiare le auto in sosta.

Fermato 31enne

Sul posto i militari hanno rintracciato l’uomo bloccandolo immediatamente nonostante la sua attiva resistenza, sottoponendolo a fermo di identificazione. Accompagnato in caserma l’uomo è stato fotosegnalato e compiutamente identificato in un 31enne con precedenti, residente nell’Abbiatense. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenze a pubblico ufficiale.