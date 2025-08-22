Verde pubblico, dal Comune nuovi interventi in via De Gasperi e via Monte Bianco

Ambiente

Annunciate operazioni per il taglio dell'erba e per la riparazione dell'impianto di irrigazione

Proseguono anche durante i mesi estivi gli interventi sul verde pubblico nel Comune di Vittuone. Nei giorni scorsi, su segnalazione dei cittadini, sono state effettuate insieme a Forestami e alla cooperativa Il Giardinone dei sopralluoghi nelle aree verdi di Via De Gasperi (in zona ferrovia) e lungo la piantumazione di Via Monte Bianco.

Verde pubblico, dal Comune nuovi interventi

Tra le operazioni annunciate dal Comune abbiamo il taglio dell’erba programmato da sabato 23 agosto, la già eseguita riparazione di alcuni ugelli rotti o spostati e l'irrigazione delle aree verdi con aumento dei tempi di irrigazione, soprattutto nella parte alta della collina, per garantire un apporto d’acqua uniforme.

Ultimo aggiornamento sullo stato di salute delle nuove piantumazioni: nonostante le alte temperature, esse sono in salute e, grazie ai correttivi messi in atto, la situazione è destinata a migliorare. Questo il commento dell'Amministrazione comunale: