Ventisettenne nascondeva in garage tre chili di Marijuana

l'intervento della Polizia

La donna è stata denunciata a piede libero dopo il ritrovamento della droga pronta per essere venduta

E' stata denunciata a piede libero una ragazza di 27 anni incensurata, che nascondeva in un garage di Lainate tre chilogrammi di Marijuana.

La Polizia di Stato di Varese ha deferito in stato di libertà una cittadina italiana residente nel comune di Lainate, per detenzione ai fini di spaccio di circa 3 kg di marjuana. Nella giornata di martedì 29 luglio la Squadra Mobile di Varese ha ricevuto la notizia di un deposito di droga in un comune dell’alto milanese, destinata allo spaccio in zona.

Gli investigatori della Sezione Antidroga hanno immediatamente effettuato gli accertamenti e le indagini del caso, riuscendo ad individuare il luogo segnalato: un garage a Lainate, di proprietà di un’anziana signora ma nella disponibilità di una insospettabile ventisettenne, incensurata, che custodiva in tale luogo la sostanza stupefacente.

La droga pronta per essere spacciata

Una volta all’interno del garage gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 2.771 grammi di marijuana, appositamente confezionata in involucri di plastica, destinata ad essere ceduta a diversi clienti delle aree circostanti.

L’attività svolta rientra nelle quotidiane operazioni della sezione antidroga della Squadra Mobile di Varese finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.