Ventiduenne arrestato mentre spaccia cocaina

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì in flagranza di reato dagli agenti della Polizia locale di Rho per spaccio di stupefacenti.

Stava cedendo due dosi di cocaina a un ragazzo residente in città quando è stato fermato dagli agenti

Il giovane stava cedendo due dosi di cocaina a un ragazzo residente in città. Il pusher aveva in tasca sedici dosi di stupefacente, oltre a 220 euro. L’arresto è avvenuto in via Micca nell’ambito di una azione di prevenzione e repressione dello spaccio di droga sul territorio comunale messa in atto con la collaborazione dell’unità cinofila della Polizia locale di Monza. il 22enne i nazionalità albanese, ha finto in un primo momento di non comprendere l’italiano ma risulta domiciliato in città e residente in Emilia Romagna.

Consegnava la droga direttamente a domicilio

A quanto pare, il pusher attuava le stesse modalità del giovane arrestato il mese scorso, pronto a consegnare la droga ai clienti a domicilio anche in diversi comuni del circondario. «Le azioni di contrasto allo spaccio continuano costantemente - affermano dal Comando di Corso Europa - Gli agenti hanno intensificato i controlli su questo fronte.