Prende a calci le auto e si scaglia contro i Carabinieri: denunciato

Prende a calci le auto in sosta e di passaggio, poi si scaglia contro i Carabinieri. E' successo a Parabiago. Denunciato un 36enne di Rho.

Prende a calci le auto

Una notte decisamente movimentata quella che si è vissuta a Parabiago. E' stata quella di lunedì quando un uomo ha creato scompiglio. Il 35enne, italiano e residente a Rho, aveva bevuto troppo e ha iniziato a perdere il controllo di sè, diventando aggressivo e molto agitato. Si trovava in via Cavalieri quando ha iniziato a prendere a calci le auto che si trovavano parcheggiate lungo la strada così come quelle di passaggio. Alcuni passanti hanno così chiamato il 112.

L'intervento dei militari e la denuncia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo era, come detto, ubriaco e si è scagliato contro i militari pronunciando anche delle frasi ingiuriose contro di loro. Bloccato, è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.