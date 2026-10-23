Venti appartamenti evacuati per una fuga di gas

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Venti appartamenti evacuati a Legnano, ai civici 2 e 4 di via Gabrio Casati, per una fuga di gas.

Allarme all’alba per una fuga di gas

L’intervento dei Vigili del fuoco di Milano è scattato all’alba di oggi, venerdì 23 ottobre, dopo che un forte odore nauseabondo è stato avvertito nell’edificio a partire dalle 5, allarmando i condomini.

Trenta persone evacuate, verifiche in corso

Sono intervenuti i mezzi dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Legnano e Inveruno, insieme a Polizia, Carabinieri e alle ambulanze della Croce rossa cittadina e del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno. Le squadre stanno presidiando l’area in attesa che l’azienda del gas riesca a individuare e intercettare il punto da cui fuoriesce il gas. Le 30 persone evacuate in via precauzionale al momento dell’allarme non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.