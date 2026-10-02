Ventenne investita da un camion

La giovane era in bicicletta sulla pista ciclabile quando è stata urtata da un mezzo pesante in uscita dalla sede di un'azienda. È stata trasportata all’ospedale cittadino.

Una ragazza di 20 anni è stata investita da un camion nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 ottobre, a Legnano.

Giovane investita da un camion in via Novara a Legnano

È successo poco dopo le 15 in via Novara, all’altezza del civico 81. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante stava uscendo dalla sede di un’azienda quando ha urtato la giovane, che in quel momento stava percorrendo la pista ciclabile in sella a una bicicletta. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca cittadina e un’automedica.

La 20enne è stata portata all’ospedale in codice giallo

Inizialmente soccorsa in codice rosso, la giovane è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano, dopo le prime medicazioni sul posto. Per i rilievi e la gestione della viabilità è stata allertata la Polizia Locale. Le circostanze dell’investimento sono al vaglio degli agenti.