Venerdì Santo: un vaso fiorito con un fiocco tricolore in ogni cimitero

La lettera indirizzata alla cittadinanza.

“Care Rhodensi, cari Rhodensi,in occasione della Santa Pasqua, vista l’impossibilità di recarsi al cimitero per fare visita ai defunti, per sentirci comunità, abbiamo chiesto a Don Gianluigi, Prevosto, e agli altri Parroci della città, di recarsi, accompagnati dal Sindaco, all’interno del cimitero capoluogo il giorno del Venerdì Santo, alle ore 11.30 per recitare una preghiera. Per chi vorrà, sarà possibile seguire la preghiera sulla pagina Facebook dell’Oratorio San Carlo (www.youtube.com/ oratoriosancarlo o https://m.facebook.com/ oratoriosancarlo/ ). In ogni cimitero, all’ingresso, sarà posto un vaso fiorito con un fiocco tricolore, un pensiero gentile dedicato a tutti coloro che riposano nei nostri cimiteri. Questi gesti vogliono rappresentare la vicinanza della nostra comunità, civile e religiosa, ai nostri defunti e alle loro famiglie, in un momento così difficile che ha creato tanta sofferenza, con la speranza che presto possa finire e con l’augurio di un futuro migliore per tutti”.

