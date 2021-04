Venditore abusivo multato al mercato

Venditore abusivo di frutta e verdura sanzionato dalla Polizia locale di Cornaredo.

Frutta e verdura senza autorizzazione

E’ avvenuto lo scorso venerdì 9 aprile al mercato cittadino, intorno alle 11 circa, quando gli agenti della pattuglia impegnata nel consueto servizio di controllo hanno notato un uomo di 39 anni, I.M.O. le sue iniziali, bengalese.

Il 39enne si trovava nei pressi dell’area delle bancarelle, e ai suoi piedi, per terra, aveva esposta frutta e verdura che proponeva in vendita ai passanti. La pattuglia, quindi, si è avvicinata cogliendo l’uomo di sorpresa e impedendogli di darsi alla fuga abbandonando la merce.

Merce distrutta

Dopo l’identificazione, i vigili di Cornaredo hanno eseguito i controlli con la centrale operativa, scoprendo che l’uomo, con residenza a Milano e sul territorio italiano con regolare permesso di soggiorno, era sprovvisto del titolo autorizzativo per la vendita.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro della merce indebitamente posta in vendita, svariate cassette contenenti frutta e verdura. In considerazione della scarsa qualità e delle precarie condizioni di conservazione della frutta e verdura sequestrata, si è deciso di conferirli alla ricicleria comunale in quanto non recuperabili.

Venditore multato

Al venditore abusivo è stata comminata una sanzione da 3mila euro per l’attività di vendita non autorizzata.

La Polizia Locale invita i cittadini a non acquistare merce al di fuori dalle attività di vendita autorizzate, soprattutto in questo periodo di pandemia: i prodotti acquistati non hanno una origine certa e non è assolutamente garantita la sicurezza igienica.