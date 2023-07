Veleno per topi in piazza (per vendicarsi dei padroni maleducati di cani?)

Veleno per topi nell’aiuola centrale di piazza Crocifisso.

lLa sconcertante scoperta è stata fatta sabato 15 luglio 2023 dai residenti in zona che hanno subito lanciato l’allarme, affinché tutti prestassero attenzione transitando nello spazio verde. L’assurdo episodio è stato bollato da tutti come vergognoso.

Subito alcuni cittadini hanno raccolto gran parte delle bustine velenose che costituivano un pericolo, soprattutto per i bambini che magari attirati dal colore rosso delle stesse avrebbero potuto toccarle o raccoglierle con eventuali gravi conseguenze per la loro salute. È stata fatta segnalazione al Comando della Polizia Locale e gli agenti sono intervenuti, tutta l’area è stata ripulita dal pericoloso veleno.

Una "risposta" alle deiezioni canine non raccolte dai proprietari?

L’episodio viene associato al problema delle deiezioni dei cani che i proprietari dei quattrozampe non raccolgono, creando situazioni fastidiose. Nella stessa zona qualche tempo fa era infatti comparso un cartello con lamentele e improperi contro le troppe deiezioni dei cani non raccolte che sporcano marciapiedi, aree verdi e strade.

Certo la maleducazione dei proprietari dei quattrozampe che non rispettano la buone regole del vivere civile dà fastidio, ma arrivare a mettere il topicida, che è sicuramente pericoloso se ingerito dai cani, è assurdo. Tempo fa erano state ritrovate delle polpette con i chiodi in zona industriale, episodi che testimoniano il grado di esasperazione raggiunto da qualcuno che non ne può più delle deiezioni abbandonate. C’è bisogno di raggiungere un equilibrio da entrambe le parti.