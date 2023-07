Daniela e Gabriella morte in un incidente, chiesto il rinvio a giudizio per il pirata della strada

Morte dopo l’incidente: chiesto il rinvio a giudizio dell’automobilista che aveva tamponato la loro auto ed era poi scappato.

Chiesto il rinvio a giudizio per il pirata della strada che provocò la morte di Daniela e Gabriella

La Procura della Repubblica di Novara ha chiesto il rinvio a giudizio di Destiny Okunzuma, trecatese di 25 anni, accusato di doppio omicidio stradale, omissione di soccorso, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche (senza patente né assicurazione), in relazione all’incidente avvenuto lo scorso autunno nel quale avevano perso la vita Daniela Cassina, 48 anni di Busto Garolfo, e Gabriella Andreasi, 63 anni di Cerro Maggiore. L’udienza preliminare è in calendario dopo l’estate.

Le due donne, entrambe coriste del coro gospel di Nerviano, morirono nella notte del 9 ottobre 2022

Il sinistro era avvenuto a mezzanotte di domenica 9 ottobre 2022 nel Novarese, sulla strada che collega Novara a Trecate. Le due donne facevano entrambe parte del coro gospel di Nerviano e si trovavano fuori città proprio per partecipare a un evento musicale al Teatro Coccia. Erano a bordo di una Fiat Panda guidata da amici lungo la strada provinciale 11, quando una Mercedes Classe C le ha tamponate. A causa del violento impatto, entrambe le auto prima erano finite nella corsia di sinistra e poi si erano ribaltate in un campo. Cassina e Andreasi al momento dello schianto si trovavano sul sedile posteriore: la prima è spirata un’ora dopo all’ospedale Maggiore di Novara, mentre la seconda è morta sul colpo. Sulla Panda viaggiavano altre due persone, anche loro parte dello stesso coro gospel, che erano state portate via in ambulanza con ferite non gravi.

L'udienza preliminare è stata fissata per settembre. Attualmente Okunzuma ha l'obbligo di firma

Il conducente della Mercedes, il 25enne nigeriano, dopo l’incidente si era allontanato a piedi, ma era stato rintracciato e fermato dai Carabinieri un’ora dopo a Trecate, dove risiede. Era senza patente e assicurazione. Ora è difeso dagli avvocati Matteo Mossio e Manuel Ruffier. L’udienza preliminare, salvo imprevisti, a settembre. Attualmente Okunzuma ha l’obbligo di firma dopo essere uscito da un periodo in carcere.

Nella foto di copertina: Daniela Cassina, che aveva 48 anni, e Gabriella Andreasi, che ne aveva 63