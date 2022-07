Vegetazione ancora a fuoco: i pompieri spengono il rogo

Ennesimo incendio di vegetazione in via Alessandria a Bareggio: a fuoco 300 metri quadri che si trovano vicino ad alcune abitazioni.

Vegetazione a fuoco: intervengono i Vigili del Fuoco

E' scattato alle 12 di oggi, 14 luglio 2022, l'allarme per un campo andato a fuoco in via Alessandria a Bareggio: a bruciare circa 300 metri quadrati vicino ad alcune case. Il fuoco è stato domato velocemente e non ci sono stati problemi per i residenti e per la viabilità.

Presente in appoggio anche la Polizia Locale.