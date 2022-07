Panchine e pannelli informativi, parte il restyling

Pannelli informativi e panchine: l’Amministrazione comunale di Bareggio sta investendo in queste settimane sull’ammodernamento dell’arredo urbano.

“Nei giorni scorsi sono stati installati i primi 12 nuovi pannelli per le comunicazioni istituzionali, pubblicitarie e funebri – spiega il sindaco Linda Colombo - Stiamo sostituendo in tutto il paese i pannelli esistenti e ne stiamo posizionando di nuovi nelle zone in cui erano carenti”.