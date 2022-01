Vandalizzato il presepe in piazza

Appello per risalire ai responsabili

Sfregiata la Natività allestita dalla Pro loco di San Giorgio su Legnano: ignoti hanno decapitato bue e asinello e hanno inserito le loro teste sopra le statue di San Giuseppe e della Madonna.

Vandalizzato il presepe, appello per individuare gli autori del gesto

Ignoti hanno decapitato il bue e l'asinello e hanno poi inserito le loro teste sopra le statue di San Giuseppe e della Madonna. A darne notizia è la Pro loco, che come da tradizione anche quest'anno ha allestito la Natività nel centro del paese. "Ci dispiace molto comunicarvi che si è verificato un atto veramente brutto e spiacevole nei confronti del presepe allestito in piazza Mazzini - afferma il Consiglio direttivo dell'associazione - Alcune persone si sono divertite a rovinare le statue e la capanna e a scambiare le teste dei soggetti, compiendo un atto davvero di cattivo gusto". Il raid vandalico risale a giovedì 6 gennaio 2022, giorno dell'Epifania. Dalla Pro loco, oltre alla ferma condanna del gesto, arriva anche un appello per individuarne gli autori. "Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa a segnalarcelo così da provvedere con le dovute segnalazioni" dice infatti il Direttivo.