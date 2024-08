Vandalizzato il murale contro la mafia

I murales in onore delle vittime della mafia vandalizzati. Succede a Cornaredo.

Vittime mafia

Rientro dalle ferie con una brutta sorpresa a Cornaredo. I murales in onore delle vittime della mafia realizzati nel corso degli anni dai giovani cittadini del Centro di Protagonismo giovanile sono stati deturpati.

Centro di protagonismo giovanile

I disegni sono realizzati sul muro dell'Ufficio Tecnico comunale di via dei Mille. Rappresentano i volti o le frasi di diverse personalità italiane che hanno dato un contributo importante nella lotta alla mafia, in gran parte dei casi venendo poi assassinati. Figure di cui i partecipanti al Centro Giovanile di Protagonismo di Cornaredo hanno studiato l'impegno, e in diversi casi incontrato parenti e figli: grande dunque il disappunto nel vedere le opere deturpate.

Murale di via dei Mille

Simboli stupidi, in alcuni casi privi di senso, in altri più inquietanti, come la trasformazione della scritta "No mafia" in "Sì mafia", sono stati segnalati ieri dal responsabile del centro giovanile di protagonismo. I responsabili dell'Ufficio tecnico hanno già dato la disponibilità a ripulire i disegni. La speranza è che, entro l'inizio della festa del paese programmato per questo venerdì, le opere tornino alla loro versione originale. Non è la prima volta in cui i disegni sono oggetto di danneggiamento.