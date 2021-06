Amara sorpresa questa mattina, domenica 27 giugno, per i volontari della associazione Azzurra Soccorso. Vandali nella notte hanno ricoperto di scritte le due ambulanze e il mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili. Scritte anche sul cancello di ingresso. Sono state risparmiate solo le auto per il trasporto semplice.

Vandalizzate le ambulanze di Azzurra Soccorso

"Un episodio assurdo che lascia l'amaro in bocca perché si tratta di mezzi utilizzati per salvare le persone - ha detto il presidente dell'associazione Fernando Ranzani - Chi ha agito in questo modo non capisce l'importanza del lavoro che facciamo. Oggi avremmo dovuto essere in servizio per il 118 e invece abbiamo dovuto fermarci. Siamo veramente dispiaciuti e sgomenti. Il danno è notevole".

Presentata la denuncia

È stata presentata denuncia ai Carabinieri di Cuggiono. Le scritte sembrano opera di giovani. Sulla piazza antistante la sede di Azzurra Soccorso ci sono delle telecamere e i filmati saranno analizzati dalle autorità competenti.