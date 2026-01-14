Nuovi vandalismi al parco di via Monte Nevoso a Rho, dove tempo fa era stato necessario rimuovere un gioco con carrucola, dopo numerose azioni di teppismo.

Questa volta i soliti ignoti hanno devastato i tavoli da pic nic che risultano completamente distrutti e dovranno essere rimossi. All’altalena per i bambini sono stati asportati i seggiolini, un’azione che impedisce l’utilizzo del gioco: i seggiolini sono spariti, chi ha agito li ha proprio portati via.

L’area era stata oggetto di vandalismi anche qualche anno fa

L’area era stata oggetto di vandalismi anche qualche anno fa, al punto che il Comune aveva deciso la rimozione di uno dei giochi, la “carrucola”, costantemente preso di mira. In zona spesso sono stati segnalati schiamazzi provocati da gruppi di ragazzi che hanno scelto l’area come riferimento.

L’assessore Valentina Giro: “E’ davvero spiacevole dover constatare che qualcuno voglia ostacolare proprio i più piccoli”

“Apprendo con sgomento di questi nuovi atti vandalici, che causano un danno ai fruitori del parco e, soprattutto, ai bambini che amano utilizzare l’altalena – spiega l’assessore ad Arredo urbano e Parchi Valentina Giro – E’ davvero spiacevole dover constatare che qualcuno voglia ostacolare proprio i più piccoli, togliendo loro la possibilità di giocare. Provvederemo al più presto a ripristinare le altalene e condanniamo duramente simili episodi, ricordando agli autori di queste azioni che i costi di manutenzione ricadono poi sull’intera comunità”.