Vandali scatenati nella frazione di Cantalupo

E' quanto successo nella notte e alla mattina presto: gettate a terra alcune palle dell'albero di Natale, rubato un vaso e poi scagliato contro una vettura

Vandali scatenati a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

Vandali a Cantalupo, gettate a terra le palle dell’albero di Natale in piazza

Vandali scatenati a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Nella notte di oggi, lunedì 5 gennaio 2025, ignoti se la sono presa con alcune palle dell’albero di Natale che si trova in piazza e allestito come sempre dal circolo culturale Il Campanile: palle che sono state staccate dai rami e buttate e terra.

Rubano un vaso e lo lanciano contro un’auto

Un secondo episodio è quello avvenuto sempre oggi, di mattina presto: ignoti hanno rubato un vaso di fiori che si trovava sul davanzale di un’abitazione di via Calvi e l’hanno poi scagliato contro un’auto che si trovava in sosta. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

