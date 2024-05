Vandali imbrattano muri e panchina

Atti vandalici nella zona della via pedonale St. Louis a Cuggiono.

Vandali scatenati a Cuggiono

Sono comparse scritte e disegni sui muri, oltre che su una panchina posizionata nello slargo ubicato nelle vicinanze di un parcheggio. Il muro in questione è quello di cinta del giardino dell’asilo nido, che ha entrata principale da piazza Belloli. Ignoti, con ogni probabilità ragazzi che sono soliti ritrovarsi in questo spazio, hanno riempito una porzione di muro con scritte e disegni realizzati con vernice nera, e hanno dipinto con la stessa vernice anche la panchina lì presente.

Hanno anche "smontato" un muro

Sempre in questa zona c’è un muro realizzato con antiche tecniche, e cioè strati di mattoni e sassi del Ticino, opportunamente conservato, che fa da cinta ad una proprietà privata. Dalla sommità di questo muro in alcuni punti, sono stati asportati mattoni e sassi, segno che qualcuno si è arrampicato sullo stesso e ha pensato bene di creare un passaggio per entrare nella proprietà al di là del muro, rovinando il manufatto. Manca una coscienza civica di rispetto e salvaguardia dei luoghi, una sensibilità nella ricerca della bellezza del paese in cui si vive.