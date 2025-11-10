Vandali al campo da calcio

Vandali all’opera nella notte a Vighignolo.

Vandali all’opera

Ignoti hanno danneggiato il centro sportivo della società sportiva di Vighignolo a Settimo Milanese

Centro sportivo

I vandali sono penetrati nella struttura sportiva tagliando una rete di recinzione nel lato più “isolato” del centro sportivo di Vighignolo. Non è la prima occasione in cui il centro viene preso di mira. Ferma la condanna della società sportiva locale, punto di riferimento per centinaia di giovani sportivi e non solo.

Condanna della società

Il Vighignolo esprime la propria ferma condanna per l’episodio incivile riportato in foto. La nostra società, da sempre impegnata nella promozione dei valori sportivi e del rispetto reciproco, continuerà con determinazione a diffonderli ogni giorno dentro e fuori dal campo. Siamo tuttavia profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e collaboreremo con le forze dell’ordine per risalire ai responsabili, confidando nel senso civico di tutti affinché simili episodi non si ripetano.