Vandali ai giardinetti, spaccato un cancello

Vandali ai giardinetti, rotto un cancello

C’è chi ha pensato fossero cambiati gli orari di apertura, chi fosse in corso un intervento imponente di taglio delle piante. Invece il motivo di quel cancello chiuso sta in un solo fatto: l’azione dei vandali. Stiamo parlando dei giardinetti comunali di via Roma a San Vittore Olona. Da qualche giorno infatti in cancello che si affaccia lungo la via, in direzione Legnano, risulta chiuso a tutte le ore del giorno. E questo ha fatto scatenare le ipotesi più varie tra la gente in paese.

Il motivo, purtroppo, era molto più semplice. Alcuni vandali hanno infatti danneggiato il cancello e il Comune sta correndo ai ripari per far sì che il cancello torni alla normalità:

Le parole del sindaco

“I cancelli non sono tutti chiusi – spiega il sindaco Marco Zerboni – Di chiuso ve ne è uno solo, il primo in via Roma, in direzione Legnano. Questo perchè è stato vandalizzato: ignoti hanno rotto i giunti e il fabbro li ha rifatti. Siamo quindi in attesa che realizzino i plinti così da poterlo rimettere in funzione”.