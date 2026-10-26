Vandali a scuola: svuotano gli estintori e imbrattano i banchi

Vandali alla scuola primaria Rodari di via Matteotti, a Bareggio.
Vandali alla scuola Rodari
Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre ignoti si sono introdotti nell’edificio da una porta d’accesso, svuotando gli estintori nell’atrio del piano superiore e imbrattando i banchi di alcune aule.
Lezioni spostate per le pulizie
Nella mattinata di oggi, lunedì 26, per consentire le operazioni di pulizia e il ripristino degli ambienti, alcune classi hanno svolto le lezioni in altri spazi. Le attività scolastiche torneranno alla normalità già da domani.
Indagini dei Carabinieri
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto. Presenti anche il personale comunale e gli assessori Raffaella Gambadoro e Francesco Capuano, che hanno seguito la situazione e le operazioni necessarie al ripristino degli ambienti.
«Ci auguriamo che i responsabili possano essere identificati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona», dichiara l’Amministrazione comunale, che ringrazia il personale scolastico «per la collaborazione e il tempestivo intervento per limitare al minimo i disagi».