Vandali a scuola: svuotano gli estintori e imbrattano i banchi

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Vandali alla scuola primaria Rodari di via Matteotti, a Bareggio.

Vandali alla scuola Rodari

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre ignoti si sono introdotti nell’edificio da una porta d’accesso, svuotando gli estintori nell’atrio del piano superiore e imbrattando i banchi di alcune aule.

Lezioni spostate per le pulizie

Nella mattinata di oggi, lunedì 26, per consentire le operazioni di pulizia e il ripristino degli ambienti, alcune classi hanno svolto le lezioni in altri spazi. Le attività scolastiche torneranno alla normalità già da domani.

Indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto. Presenti anche il personale comunale e gli assessori Raffaella Gambadoro e Francesco Capuano, che hanno seguito la situazione e le operazioni necessarie al ripristino degli ambienti.

«Ci auguriamo che i responsabili possano essere identificati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona», dichiara l’Amministrazione comunale, che ringrazia il personale scolastico «per la collaborazione e il tempestivo intervento per limitare al minimo i disagi».