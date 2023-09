E' Valerio Antonioni del Rugby Parabiago la vittima del malore al campo sportivo

Valerio Antonioni non ce l'ha fatta: pilastro del Rugby Parabiago, è deceduto dopo il malore che l'ha colpito al campo sportivo.

Valerio Antonioni non ce l'ha fatta

E' Valerio Antonioni la vittima del malore avvenuto ieri sera al campo sportivo di Parabiago. Erano circa le 23 quando il 58enne si trovava nella struttura di via Carso insieme a degli amici e conoscenti. All'improvviso non si è sentito bene. Sul posto sono arrivate l'ambulanze e l'automedica, per lui il trasporto in codice rosso all'ospedale di Legnano. Antonioni, pilastro del Rugby Parabiago, non ce l'ha fatta.

Il cordoglio

"E' con immenso dolore che comunichiamo la scomparsa, avvenuta questa notte, del nostro Valerio Antonioni - fanno sapere dal Rugby Parabiago - Ci lascia troppo presto un grande uomo: giocatore, capitano, allenatore ed educatore dei piccoli del Minirugby. E' un momento di grande tristezza per tutti noi; il nostro pensiero e forte abbraccio in questo momento è per Cecilia e per la sua famiglia".

Antonioni, come tutto il Rugby Parabiago, nel suo cuore aveva l'ormai famoso Rugby Sound. "Questa notte ci ha lasciati Valerio Antonioni, un’altra immensa perdita per la grande famiglia Rugby Parabiago - Shining Production - affermano dalla Shining Production - Un altro Valerio che se ne va in questo 2023 lasciandoci in eredità la forza, lo spirito, l’onestà di un uomo immenso. Una colonna portante del Rugby Sound Festival che, in questi lunghi anni insieme, ci ha sempre trasmesso, con il suo grande sorriso, la tenacia, l’integrità e la correttezza di un grande Capitano. Ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia e ai fratelli del Rugby Parabiago".