Malore al campo sportivo, 58enne gravissimo

Malore al campo sportivo di via Carso

E' stato colto da un malore mentre si trovava al campo sportivo. E' quanto successo la sera di ieri, venerdì 1 settembre 2023, in via Carso a Parabiago. Erano circa le 23.17 quando un 58enne che era all'interno dell'impianto sportivo non si è sentito bene, crollando a terra. Chi era con lui ha subito allertato il 112.

I soccorsi

Le condizioni dell'uomo erano gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa insieme all'automedica e ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 58enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano.