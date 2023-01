Valeria Murgida, una mamma speciale scomparsa a soli 39 anni

Un malore improvviso, una tragedia che ha colpito una comunità intera. Tutta la frazione di Barbaiana di Lainate si è fermata, nel pomeriggio di mercoledì, per dare l’ultimo saluto a Valeria Murgida la mamma di 39 anni scomparsa a causa di un malore improvviso.

Arrivata dalla Calabria quando era giovanissima, Valeria aveva costruito un legame intenso con i residenti della frazione di Barbaiana dove aveva continuato ad abitare anche dopo il matrimonio con il marito Fabio Spina.

Una ragazza solare, una persona cui piaceva stare in mezzo alla gente, una donna che viveva per la sua famiglia, il marito e le figlie Nicole e Emanuela:

"Era una persona che amava aiutare gli altri, era l’anima del parchetto di via Roma dove organizzava feste e eventi per tutti - racconta Emilio Quaranta , l’amico di sempre, il gestore del Circolino di via Roma, punto di ritrovo dei barbaianesi, dove Valeria era di casa".