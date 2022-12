Malore fatale per una giovane mamma di Barbaiana di Lainate.

Un malore improvviso. La corsa del personale del 118 con l'intervento dell'elisoccorso non sono servite a salvare la vita di Valeria Murgida, giovane mamma di Barbaiana, frazione di Lainate. La donna ha accusato un malore nella mattina di ieri, mercoledì 28 dicembre e si è spenta poco dopo.

Lascia due bambine piccole e il marito Fabio.

Tutta la comunità di Barbaiana in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia della donna.

Una scatola per raccogliere ricordi

Per ricordare la giovane mamma è stato messo “lo scatolo dei pensieri per vale", che resterà fino al giorno dopo il suo funerale e poi verrà consegnato al marito con tutte le offerte e i pensieri, nel bar "Il circolino" di via Roma a Barbaiana.