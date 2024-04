Va sotto casa della ex e crea scompiglio, denunciato a Villa Cortese.

Va sotto casa della ex

Era stato denunciato per molestie verso la donna, madre di suo figlio. Ma lui non aveva nessuna intenzione di starle lontano. Così è stato denunciato. E' quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì a Villa Cortese. E' qui che un 31enne, residente in zona e di origine irlandese, si è presentato sotto casa della donna. Era ubriaco e urlava.

L'arrivo dei Carabinieri

Quando la pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano è arrivata sul posto, l'uomo si è scagliato contro i militari. Per lui è scattata la denuncia per molestie e resistenza a pubblico ufficiale.