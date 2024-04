Ubriaco, si avvicinava alla vittima che maltrattava: arrestato

Ubriaco, si avvicinava alla vittima che aveva maltrattato: ora il 48enne di Parabiago è finito in carcere.

Ubriaco e molesto

Nella città di Parabiago, purtroppo, le sue gesta sono molto note. Qualche esempio? Entra nei bar, chiede da bere ma poi non paga. Poi tante altre volte ha creato scompiglio, diventando molesto. Tutto a causa del troppo alcol, lo stesso che lo ha portato a scagliarsi anche contro i Carabinieri durante alcuni loro interventi. Ora il 48enne, residente in città, è finito in carcere.

Le motivazioni

Nelle scorse ore i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzioni a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Il 48enne era stato denunciato per maltrattamenti in ambito familiare e doveva starsene lontano dalla vittima ma questo provvedimento non lo aveva rispettato. Visto anche il suo essere molesto, ora è stato portato in carcere.