Va in hotel con un documento non suo. E si scopre che era un latitante

Vai in hotel con un documento non suo poi si scopre che era un latitante: è successo a San Vittore Olona.

E' andato in hotel presentato un documento non suo ma di una persona che aveva avuto dei guai. E' quanto successo la notte di sabato 14 giugno 2025 in un albergo di San Vittore Olona. Protagonista della storia un 48enne, domiciliato a Lainate. Arrivato nella struttura ha consegnato alla reception un documento per registrarsi. Ma dagli accertamenti è emerso come l'identità mostrata non era la sua bensì quella di un uomo che doveva comparire davanti ai Carabinieri in quanto doveva essergli consegnata una notifica.

La scoperta che era un latitante

Così i militari sono arrivati sul posto e hanno portato poi il 48enne in caserma. Grazie al fotosegnalamento si è scoperto che l'uomo era latitante dal 31 marzo 2025: non aveva infatti rispettato la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto e i militari lo stavano cercando per portarlo in carcere. Cosa che è avvenuta poco dopo. Per l'uomo anche la denuncia per possesso ingiustificato di documenti altrui.