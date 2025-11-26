Va fuoristrada con l’auto e aggredisce un Carabiniere: arrestato

E' successo nella notte di domenica in via Della Concordia; il 43enne, residente in paese, era anche alla guida senza patente

Va fuoristrada e poi aggredisce un Carabiniere

Una notte decisamente movimentata quella di domenica 23 novembre 2025 a Rescaldina. Era circa l’1.20 quando, in via Della Concordia, una vettura è finita fuori strada. A bordo vi era un 43enne, residente in paese. Sul posto sono arrivati i Carabinieri insieme all’ambulanza del 118. Inizialmente l’uomo appariva solo un po’ agitato ma poi ha perso letteralmente il controllo, forse perchè sotto l’effetto di qualche sostanza. Lui infatti ad aver colpito un Carabiniere con due schiaffi. Calmarlo è stato difficile. L’auto, una Opel Corsa, è risultata essere intestata a lui ma era alla guida senza assicurazione.

L’arresto

I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e per il rescaldinese è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.