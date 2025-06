Va dalla Polizia Locale con la bici rubata poco prima: denunciato. E' successo a Rescaldina.

Va dalla Polizia Locale con la bici appena rubata

Furto di bici risolto a tempo di record dalla Polizia Locale di Rescaldina. Intorno alle 10 di venerdì 30 maggio 2025 infatti gli agenti erano stati allertati per un furto di bicicletta avvenuto fuori dal supermercato Crai. In particolare il ladro aveva abbandonato la sua bicicletta prendendo quella di posteggiata fuori dal punto vendita, poi scappando. La pattuglia arrivata sul posto, raccolti i primi elementi, aveva già capito chi poteva essere il ladro così sono iniziate le ricerche. Intorno alle 12 il fuggitivo si è presentato in comando, per la notifica di un atto (era stato convocato nei giorni precedenti) ed è arrivato proprio con la bici appena rubata.

La denuncia

Così la bicicletta rubata è stata restituita al legittimo proprietario e l'uomo è stato denunciato. La bici abbandonata è stata poi recuperata e sono in corso accertamenti per verificare se, anche quest'ultima, sia stata magari rubata.