Utilizzava copia del contrassegno disabili della suocera defunta: denunciato. E’ successo a Rescaldina.

Utilizzava copia del contrassegno disabili della suocera defunta

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Rescaldina era impegnata in servizi di sicurezza, controllo e osservazione che vengono svolti durante i servizi di assistenza scolastica. E’ così che gli agenti hanno notato un veicolo in sosta sullo stallo disabili fuori dalla scuola media Ottolini, auto ferma da circa una settimana senza mai essere spostata. Gli agenti, insospettiti dal fatto che il contrassegno esposto sembrava essere una verosimile fotocopia dell’originale, hanno quindi chiesto informazioni ai colleghi che lo avevano rilasciato: così hanno scoperto che la titolare del contrassegno era defunta fin da giugno 2025.

La denuncia e la multa

La proprietaria del veicolo, convocata nel comando di Polizia Locale, si è presentata insieme al marito, 60enne residente nella provincia di Como: l’uomo ha ammesso di essere stato lui a posteggiare l’auto sullo stallo disabili, utilizzando la copia del contrassegno della suocera defunta, della quale la moglie era ancora in possesso. L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria in stato di libertò per uso di atto falso e a lui è stata notificata anche la conseguente sanzione amministrativa relativa all’uso improprio del posteggio riservato ai veicoi a servizio delle persone diversamente abili.

Le parole del comandante

“L’attenzione e la professionalità degli agenti operanti ha permesso di interrompere un utilizzo abusivo del contrassegno che finisce per danneggiare le persone più fragili per la cui tutela viene rilasciato” ha commentato il comandante Alessandra Dall’Orto.