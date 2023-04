Urtato da un treno, viene sbalzato contro un albero e muore

Urtato da un treno, è stato sbalzato contro un albero ed è morto.

Giovane urtato da un treno a San Giorgio su Legnano

La tragedia è avvenuta nella notte a San Giorgio su Legnano. La vittima è un 24enne.

L'allarme è scattato intorno alle 23.45 di lunedì 23 aprile 2023 e sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria di Milano, i Carabinieri della Compagnia di Legnano, i Vigili del fuoco di Legnano e un'ambulanza della Croce bianca di Legnano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane, di origine nordafricana, stava attraversando i binari all'altezza di via per Legnano quando è stato urtato da un convoglio di passaggio. Il macchinista non si sarebbe accorto di nulla, perché l'urto non è stato frontale ma laterale, tanto che il treno ha proseguito la propria corsa.

Il 24enne è stato scagliato contro un albero ed è morto

Il 24enne è stato scagliato contro un albero e per lui non c'è stato nulla da fare. Una volta accertato il decesso e recuperato il corpo, gli accertamenti si sono protratti fino alle 3 di notte. Il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto spetta ora alla Polizia ferroviaria.