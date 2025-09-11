E' successo ieri sera in via Santa Caterina; sul posto i Vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce rossa, l'automedica e la Polizia Locale

Urta un’auto in sosta e si ribalta con la sua vettura: è successo a Legnano.

Urta un’auto in sosta e si ribalta

Un’auto ribaltata in via Santa Caterina a Legnano. E’ quanto successo la sera di ieri, mercoledì 10 settembre 2025. Erano circa le 21.20 quando il conducente di un’auto è finito contro una vettura in sosta ed è finito ribaltato.

I soccorsi

Il conducente, illeso, è uscito dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano insieme all’ambulanza della Croce rossa, all’automedica e alla Polizia locale. Poi il trasporto in codice verde all’ospedale di Legnano.