Urta un’auto in sosta e si ribalta con la sua vettura: è successo a Legnano.
Un’auto ribaltata in via Santa Caterina a Legnano. E’ quanto successo la sera di ieri, mercoledì 10 settembre 2025. Erano circa le 21.20 quando il conducente di un’auto è finito contro una vettura in sosta ed è finito ribaltato.
I soccorsi
Il conducente, illeso, è uscito dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano insieme all’ambulanza della Croce rossa, all’automedica e alla Polizia locale. Poi il trasporto in codice verde all’ospedale di Legnano.