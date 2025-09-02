Urta un’auto in sosta e si ribalta

Tanta paura per una donna di 70 anni lunedì mattina 1 settembre 2025 ad Abbiategrasso in via Marco Marino. Verso le 11.20 la donna alla guida della sua vettura, per cause d’accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo contro un mezzo in sosta.

Urtata auto in sosta

Da una prima ricostruzione dei fatti la 70enne ha perso il controllo del veicolo, un’utilitaria grigia, ed ha urtato un veicolo in sosta, ribaltandosi.

L’urto è stato violento. Sul posto la centrale operativa delle emergenze ha inviato sul posto un’ambulanza, un’auto medica, vigili del fuoco e elisoccorso. Sarà la Polizia locale di Abbiategrasso a far luce sull’accaduto analizzando i rilievi effettuati.

I sanitari giunti sul posto in codice rosso hanno stabilizzato la donna, prima di elitrasportarla, in codice giallo, al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. La conducente ha riportato la frattura delle dita di una mano, ma le sue condizioni sono buone.