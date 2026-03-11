Urla durante la lite, poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

Urla durante la lite in un appartamento di Legnano, poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato.

I vicini di casa, una delle scorse mattine, sono stati svegliati dalle urla che provenivano da quell’appartamento, nel quale stava avvenendo una lite, in una palazzina di via Carducci, a Legnano. Così è partita la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Una volta entrati in casa, hanno trovato un 38enne peruviano che stava litigando con una donna, 26enne sua connazionale e che era da lui ospite. Forse ubriaco, il 38enne si è scagliato contro i Carabinieri.

L’arresto

I militari sono riusciti a bloccarlo e per l’uomo è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, è stato sottoposto all’obbligo di firma.