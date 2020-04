Uova di Pasqua speciali a Canegrate che hanno reso felici bambini e non solo…

La sorpresa è il frutto di una sinergia tra varie realtà, come spiega l’Amministrazione di Canegrate: “Ieri alcune bambine e bambini di Canegrate hanno avuto la gradevole sorpresa di un bellissimo uovo di Pasqua, donato dal Team Sicurezza dell’Auchan di Rescaldina in collaborazione con i Lions di Parabiago e l’Arma dei Carabinieri. Il Comandante della Stazione di Parabiago, il Maresciallo Francesco Munafò si è personalmente curato della consegna in Comune al nostro vicesindaco Matteo Modica di queste uova pasquali. Un caro saluto a lui e ai suoi ragazzi, impegnati in questi giorni a far rispettare le regole difendendo la salute di tutti.

La seconda foto, che sembra scappata da un film di François Truffaut, ritrae il momento in cui un uovo monumentale viene issato con le corde fino agli alloggi della ‘Stella Polare’. La bella idea (e l’uovo) sono frutto dell’attenzione che da sempre FIAB dedica tanto alle persone quanto all’ambiente (e non può essere altrimenti)”.

