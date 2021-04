Uova di Pasqua ai ragazzi della Sequoia: i dolci auguri del circolo Borsani

Uova di Pasqua ai ragazzi della Sequoia e colombe al personale della residenza sanitaria per persone con disabilità di Legnano.

Uova di Pasqua ai ragazzi della residenza La Sequoia

“Da anni il Circolo Carlo Borsani di Legnano opera per essere vicino ai cittadini legnanesi più fragili e bisognosi – spiega il circolo cittadino di Fratelli d’Italia -Quest’anno, in occasione della Pasqua, abbiamo voluto dare la nostra solidarietà alla Residenza sanitaria per persone con disabilità (Rsd) La Sequoia del Centro Multiservizi di Legnano. La struttura, nata nel 1985, è oggi gestita dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus. Accoglie persone con disabilità, che per le particolari patologie e per le situazioni di disagio familiare non sono nelle condizioni di frequentare centri diurni, né di restare presso la propria abitazione. Consulenza medica, attività di riabilitazione di mantenimento e sostegno psicologico vengono garantiti a ciascun ospite sulla base di un progetto individualizzato redatto dall’équipe multidisciplinare del centro.

“Un piccolo gesto per donare loro un momento di gioia”

“Abbiamo voluto fare un piccolo gesto donando delle uova pasquali per i ragazzi e delle colombe per il personale con l’intenzione di portare un momento di gioia a tutta la famiglia della Sequoia – prosegue il Circolo Borsani – Con questa occasione vogliamo augurare a tutti i cittadini legnanesi una serena Pasqua e invitarli, per quanto possibile, a essere generosi con i nostri concittadini in difficoltà”.