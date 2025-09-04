Gli equipaggi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo

Uomo trovato senza vita in un parco a Cusago in via Ugo Foscolo. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo del 29enne nell’area verde poco prima delle sette di questa mattina, giovedì 4 settembre 2025.

Uomo trovato senza vita all’interno di un parco

Sul posto la sala operativa di Areu ha inviato due ambulanze e un’auto medica. Gli equipaggi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, trovato senza vita nel parchetto cittadino.

Sul luogo presenti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, che hanno aiutato a recuperare il corpo dell’uomo, e i carabinieri della Compagnia Corsico.

Secondo quanto rivelato dai militari, all’origine della tragedia ci sarebbe un gesto volontario da parte della vittima.