Uomo trovato morto in una pozza di sangue

Uomo trovato morto a Cuggiono.

Uomo trovato senza vita nella sua casa

E' successo nella serata di oggi, lunedì 27 giugno 2022. Il macabro ritrovamento è avvenuto in via Montebello. La vittima è un 80enne che i vicini non vedevano da un paio di settimane. Dato l'allarme, sono arrivati i Vigili del fuoco e un'ambulanza del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno. I pompieri si sono introdotti nell'abitazione dell'anziano dalla finestra del bagno: per l'uomo però, esanime in una pozza di sangue, non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Dai primi riscontri si tratterebbe di morte naturale, gli accertamenti delle forze dell'ordine tuttavia sono ancora in corso.