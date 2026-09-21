Uomo trovato morto in auto

Sul posto ambulanza, automedica e Carabinieri. Questi ultimi hanno accertato che si è trattato di un gesto estremo.

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto nella mattinata di ieri, domenica 20 settembre, seduto all’interno della propria auto.

Trovato morto in auto

Il mezzo era parcheggiato nei pressi di un bar di via 20 Settembre a Legnano e l’allarme è scattato intorno alle 7.45. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 (con un’ambulanza della Croce rossa cittadina e un’automedica) e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare le circostanze della morte dell’uomo.

Le verifiche dei carabinieri

I militari hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari, visionando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Le verifiche avrebbero confermato che il 55enne sarebbe rimasto vittima di un gesto di autolesionismo.