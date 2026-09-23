Uomo travolto da un treno: la Polfer acquisisce le immagini delle telecamere

L’uomo è stato sbalzato per oltre 100 metri e ha perso la vita sul colpo. Ancora da chiarire perché si trovasse sulla massicciata e se si sia trattato di una fatalità o di un gesto volontario.

La Polfer ha acquisito le immagini delle telecamere per fare piena luce sulla tragica fine di un uomo che lunedì sera, 21 settembre, è stato travolto da un treno lungo la linea ferroviaria tra Magenta e Corbetta.

Uomo travolto da un treno a Magenta

La vittima si trovava sulla massicciata quando è stata investita dal convoglio diretto verso Milano. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è morto sul colpo. L’allarme è scattato poco prima delle 22.30, quando il macchinista del treno si è trovato davanti una persona sui binari, a oltre un chilometro dalla stazione di Magenta. Il convoglio non è riuscito a evitare l’impatto. Secondo i primi accertamenti, il corpo è stato sbalzato per oltre 100 metri ed è stato rinvenuto nel tratto compreso tra via Cairoli e via Venturini, nei pressi di piazza Cairoli. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

I soccorsi e i rilievi sul luogo della tragedia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco, con sei mezzi, i Carabinieri di Abbiategrasso, gli agenti della Polizia ferroviaria e i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un’automedica. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. L’intervento si è concluso intorno alle 4 del mattino.

Ancora da chiarire la dinamica

Restano da chiarire diversi aspetti della vicenda. Innanzitutto l’identità dell’uomo. Gli investigatori stanno lavorando per identificarlo e ricostruire le fasi che hanno preceduto l’investimento. Non è ancora possibile stabilire perché l’uomo si trovasse sulla massicciata ferroviaria né se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario. Gli accertamenti della Polfer proseguono.