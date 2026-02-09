Uomo sui binari, interviene la Polizia Locale

Uomo sui binari a Nerviano, interviene la Polizia Locale: l’uomo era destinatario del divieto di avvicinamento alla moglie.

Uomo sui binari, arriva la Polizia Locale

Camminava sui binari, nella zona di via Primo Maggio a Nerviano. E’ la scena vista da un passante nel pomeriggio di sabato 7 febbraio 2026, persona che non ha perso tempo e ha allertato subito la centrale operativa del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese. Sul posto sono arrivate in pochi istanti due pattuglie del Nucleo Radiomobile. Viste le divise, l’uomo ha iniziato a scappare con gli agenti che gli sono stati dietro nel rincorrerlo sia a piedi che con la vettura di servizio, riuscendo a bloccarlo.

Il divieto di avvicinamento

Dagli accertamenti effettuati, gli agenti hanno così appurato che nei confronti dell’uomo, albanese, era stato emesso il divieto di avvicinamento alla moglie per maltrattamenti con tanto di applicazione del braccialetto elettronico. Provvedimento che gli è stato notificato una volta portato in ufficio. Da ricordare che l’uomo era stato già segnalato come pericoloso in quanto più volte era stato trovato con addosso dei coltelli.