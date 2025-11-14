Uomo sui binari: circolazione dei treni interrotta sulla Milano – Novara

Attimi di apprensione a Vittuone nel pomeriggio di venerdì 14 novembre, quando la circolazione ferroviaria è stata interrotta a causa della presenza di una persona sui binari della linea Milano – Novara. L’episodio è stato confermato dai Carabinieri della vicina stazione di Sedriano.

Uomo sui binari: interrotta la circolazione ferroviaria

Stando a quanto riportato in giornata dal portale online di Trenord, la circolazione ha subito rallentamenti fino alla completa interruzione in entrambe le direzioni intorno alle 13, poco dopo la segnalazione di persone non autorizzate lungo i binari adiacenti alla stazione di Vittuone – Arluno. Secondo alcuni testimoni presenti, la persona rinvenuta sui binari sarebbe stata in stato confusionale e avrebbe tentato di denudarsi prima di essere fermata dai Carabinieri.

Una volta ristabilita la calma, intorno alle 15 è gradualmente ripresa la circolazione dei treni, con notevoli disagi per i pendolari diretti nel Magentino e nel capoluogo lombardo.