Uomo sotto il treno alla stazione di Vanzago, treni fermi in direzione Milano

Un uomo di cui non si conosce ancora l'età è morto pochi minuti fa alla stazione di Vanzago. L'uomo per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Arluno e degli uomini della Polfer è finito sotto il treno 24543 partito da Varese e diretto a Treviglio.

L'incidente si è verificato intorno alle 11.30

L'incidente si è verificato intorno alle 11.30, sul posto oltre a Polizia Ferroviaria e Carabinieri i Vigili del Fuoco di Rho, l'ambulanza con a bordo i volontari di Arluno e l'automedica inviata dalla centrale operativa del 118.

Si attende l'arrivo sul posto del Magistrato di turno per poter liberare il corpo finito sotto il treno

Il corpo dell'uomo è attualmente incastrato sotto il treno e i Vigili del Fuoco stanno aspettando l'ok del magistrato di turno per poterlo rimuovere. Al momento i treni in direzione Milano sono bloccati, ritardi per quelli che viaggiano verso Varese.