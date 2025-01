«Dipingerho in Mostra» nelle sale della Burba anche quest’anno è stato un grande successo

Si è conclusa con successo la 28esi Edizione del concorso di pittura «Dipingerho in Mostra» organizzato dall'associazione rhodense Dipingerho.

Quarantacinque artisti hanno adornato la sala delle Colonne di Villa Burba

La manifestazione, svoltasi presso Villa Burba con il patrocinio del Comune di Rho, ha visto la più alta partecipazione mai registrata: ben 45 artisti hanno adornato la sala delle Colonne a la sala del Filatoio con circa 90 opere la cui qualità artistica, a detta dei critici interessati al giudizio, è risultata molto elevata. La stessa opinione è stata espressa dal folto pubblico che ha visitato le sale nei due giorni di esposizione. Come d’abitudine anche questa edizione ha richiamato artisti e appassionati visitatori provenienti non solo da Rho ma in alta percentuale anche dai comuni limitrofi. La giuria, composta da Susanna Croce - Architetto ed insegnante di Storia dell’Arte Liceo Rebora, GEP Caserta - Artista Calligrafo, Matteo Olivares – Titolare della Galleria Quadrifoglio di Rho, dopo un'attenta analisi ha stabilito i vincitori.

Il primo premio è andato all’artista Claudio Costa seconda Camelia Rostom

Il primo premio è andato all’artista Claudio Costa, con la seguente motivazione: per la capacità di far emergere la calda luce naturale in un paesaggio invernale e la maestria nel dar corpo al silenzio e voce alla natura valorizzando scorci del nostro territorio bucolico. Secondo Premio all’artista Camelia Rostom di Cinisello Balsamo Terzo Premio all’artista Antonio Mocchetti di Rho Quarto Premio all’artista Carlo Paleari di Legnano Quinto Premio all’artista Michela Pessina di Rho Inoltre, la giuria ha ritenuto di dover destinare tre segnalazioni agli artisti Mariagrazia Valnieri di Rho, Luigi Picoco di Vanzago, Ornella Negri di Rho. Il premio speciale «Giuria Popolare» è stato assegnato all'artista Maria Rosa Coppola di Rho.

L'associazione «Quelli del» ha esposto parte della scenografia dello spettacolo teatrale «I colori di Mila»

Nella sala del Filatoio, durante la cerimonia di premiazione, la presidente dell'Associazione Carla Morandi, con tutto il consiglio direttivo, ha ringraziato gli artisti partecipanti, il folto pubblico presente, il Comune di Rho per il Patrocinio alla manifestazione e l’assessore alla Cultura Valentina Giro che ha visitato la mostra. La presidente ha poi illustrato il programma dell'associazione svolto nel 2024 e quello prossimo per il 2025. Infine, un particolare ringraziamento è andato all’associazione «Quelli del» per aver esposto parte della scenografia dello spettacolo teatrale «I colori di Mila» andato in scena nel 2023, anno in cui è iniziata la collaborazione tra le due associazioni, portando in mostra il Trono di Pennelli suscitando la meraviglia dei visitatori che ne hanno approfittato per fare delle suggestive fotografie.