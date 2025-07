Uomo scomparso nel canale, in corso le ricerche

L'allarme

Impegnati i militari del Comando dei Carabinieri di Corbetta e i Vigili del fuoco

Sono in corso le ricerche di un uomo di 56 anni, che nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 luglio, si è tuffato nelle acque di un canale a Ossona e non è più riemerso. Si tratta di uno straniero originario della Repubblica di El Salvador, senza fissa dimora ma conosciuto dagli abitanti della zona, che ha lasciato la sua bicicletta e i suoi indumenti lungo il bordo del corso d’acqua.

Ricerche in atto

Nelle ricerche sono impegnati i militari dell’Arma dei Carabinieri di Corbetta e i Vigili del fuoco. Il corpo non è stato attualmente rinvenuto e la speranza dei soccorritori è quella di ritrovarlo vivo. I suoi effetti personali sono stati trovati in una zona campestre adiacente a un corso d'acqua per l’irrigazione agricola.